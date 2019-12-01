Suman más de mil réplicas tras el sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero

Ciudad de México, a 2 de enero de 2026.- Tras el sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, se han contabilizado mil 71 réplicas, siendo la de mayor intensidad de 4.7, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) en su reporte de las 22:00 horas.

En la Ciudad de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó 12 personas lesionadas. El Hospital La Raza del IMSS registró la caída de plafones, sin que se interrumpiera la atención médica. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad atendió fallas en 44 transformadores.

Autoridades informaron que fue controlado un incendio en un inmueble ubicado en la calle Arrieta 123, además del retiro de cuatro árboles que dañaron cableado eléctrico y de fibra óptica en la alcaldía Benito Juárez. De manera preventiva, se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso y se inspeccionan 34 edificios y cinco viviendas, en las que se realizaron evacuaciones preventivas. También se llevaron a cabo sobrevuelos de supervisión con cinco helicópteros del Agrupamiento Cóndores, junto con labores de verificación en tierra.

Los sistemas de transporte público, incluidos Metro, Metrobús, Cablebús y el Servicio de Transportes Eléctricos, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, operan sin afectaciones.

En Guerrero, autoridades estatales de protección civil reportaron daños en 16 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, San Marcos, Ayutla de los Libres, Ometepec, Chilpancingo de los Bravo, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán. Se confirmó el fallecimiento de una mujer en la localidad de Las Minas, en el municipio de San Marcos, y continúa la evaluación de viviendas afectadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional instaló un Puesto de Mando en el Mercado Municipal de San Marcos y activó la fase de auxilio del Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina. A su vez, el gobierno de Guerrero informó la instalación de una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En Acapulco de Juárez se atendieron 19 reportes por fugas de gas LP, se retiró escombro de cuatro bardas colapsadas y se realizan trabajos para liberar 18 derrumbes en vialidades como la avenida Escénica, Sinfonía del Mar y la Calzada Pie de la Cuesta. En Chilpancingo de los Bravo fueron controladas tres fugas de gas y se limpió el área tras el colapso de una barda. En Coyuca de Benítez se reportó un hospital con afectaciones, además de daños en dos viviendas, mientras que en Huamuxtitlán se contabilizan cuatro casas afectadas.

En el resto de los municipios, los principales daños corresponden a derrumbes, caída de árboles, postes y bardas. Hasta el momento, carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses operan con normalidad.