Suman más de 3 mil 700 piezas arqueológicas recuperadas por México en sexenio de Sheinbaum

Suman más de 3 mil 700 piezas arqueológicas recuperadas por México en sexenio de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 07:20:05
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Ciudad de México, a 11 de julio 2026.- El gobierno de México ha recuperado 3 mil 716 piezas arqueológicas en lo que va de la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera.

Según un informe del funcionario federal, la mayoría de las piezas provienen de Estados Unidos, con un total de 3 mil 369 ejemplares, seguido en la lista por Italia con mil 794 bienes, Canadá con 133, Francia con 19 y España con siete objetos restituidos.

Además, Vázquez Herrera mencionó que este programa institucional trabaja para “recuperar, repatriar la memoria, la identidad de los pueblos de México” a partir de un esquema de diálogo diplomático permanente con diferentes gobiernos del mundo.

Entre las piezas de legado cultural que regresaron destaca un cráneo mixteco cubierto de teselas de turquesa repatriado desde los Países Bajos, un panel labrado maya de la zona de Yaxchilán devuelto por Nueva York que representa al gobernante Pájaro Jaguar, y una escultura mexica de roca basáltica que conserva pigmentos originales.

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