Suman casi 190 mil mexicanos repatriados de EEUU desde enero 2025: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:50:00

Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que hasta el momento se contabilizan 189 mil 830 mexicanos repatriados desde Estados Unidos, en el periodo que comprende del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo del presente año.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la funcionaria federal indicó que dicha cifra significa un incremento en las repatriaciones a lo largo de 2025, con picos mensuales que superan los 16 mil casos hacia el último trimestre, seguido de una disminución en los primeros meses de 2026.

Asimismo, la secretaría Rodríguez Velázquez explicó que del total de repatriados 154 mil 72 fueron vía terrestre y más de 35 mil fueron de forma aérea.

Por otra parte, la titular de Gobernación indicó que el retorno de connacionales se realiza en 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde se entrega una carta de repatriación para acceder a apoyos del programa “México te Abraza”.

La encargada de la política interna explicó que ya en territorio nacional, es cuando entra en acción la iniciativa, que contempla: