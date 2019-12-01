Suman 137 réplicas tras sismo de 7.4 en Chiapas; se mantiene saldo blanco

Suman 137 réplicas tras sismo de 7.4 en Chiapas; se mantiene saldo blanco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 14:20:18
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Ciudad de México, a 18 de julio 2026.- Se han registrado 137 réplicas luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió la región costa de Chiapas y que se sintió en varios estados del sur de México y países centroamericanos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSM), luego del terremoto que inició a las 8:48 horas del 17 de julio, se presentaron 137 réplicas, la más poderosa de magnitud 6.5.

No obstante, de acuerdo con autoridades federales y estatales, los movimientos telúricos dejaron un saldo blanco con daños materiales menores.

Por su parte, Protección Civil estatal reportó dos personas lesionadas, se trata de un migrante originario de Haití, que saltó desde un edificio y una mujer que sufrió fracturas en un brazo, cadera y piernas.

Según la dependencia especializada, el epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y con una profundidad de 10 kilómetros.

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