Sufre caída el peso mexicano frente al dólar estadounidense

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2026.- El peso mexicano registró una caída este domingo frente al dólar estadounidense, impulsada por el repunte internacional en los precios del petróleo, un factor que redujo las ganancias acumuladas por la moneda nacional en los últimos meses, tras el conflicto con Medio Oriente.

De acuerdo con datos de Bloomberg, a las 19:08 horas del 8 de marzo el tipo de cambio se ubicó en 18.0017 pesos por dólar, lo que representa una depreciación superior a los 20 centavos respecto al cierre del viernes 6 de marzo, cuando la moneda estadounidense terminó la jornada en 17.80 pesos.

Se trata de la primera ocasión desde el 31 de diciembre del año pasado que el dólar supera el nivel de los 18 pesos. No obstante, minutos después de alcanzar ese punto, el tipo de cambio volvió a descender ligeramente y se colocó en un rango de entre 17.98 y 17.99 pesos por billete verde.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE, señaló que el incremento en los precios de los energéticos podría impactar directamente en la inflación tanto en México como en Estados Unidos. Añadió que el peso mexicano figura entre las monedas con mayor depreciación a nivel global durante este domingo, solo detrás de las divisas de Hungría, Polonia y Sudáfrica.