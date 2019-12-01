Sube la Pensión Bienestar en 2026 y publican calendario de pagos de enero-febrero

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- El Gobierno federal anunció el incremento en los montos de la Pensión Bienestar con motivo del inicio de 2026, al tiempo que dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero.
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los nuevos montos quedan de la siguiente manera: Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos; personas con discapacidad, 3 mil 300 pesos; y madres trabajadoras, mil 650 pesos. La dependencia subrayó que los pagos se realizarán conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.
El calendario de dispersión para el primer bimestre de 2026 inicia el lunes 5 de enero y concluye el miércoles 28 de enero. Los pagos se efectuarán de la siguiente forma:
Lunes 5: A
Martes 6: B
Miércoles 7 y jueves 8: C
Viernes 9: D, E y F
Lunes 12 y martes 13: G
Miércoles 14: H, I, J y K
Jueves 15: L
Viernes 16 y lunes 19: M
Martes 20: N, Ñ y O
Miércoles 21: P y Q
Jueves 22 y viernes 23: R
Lunes 26: S
Martes 27: T, U y V
Miércoles 28: W, X, Y y Z
La Secretaría de Bienestar llamó a las y los beneficiarios a consultar los canales oficiales para cualquier actualización y a acudir a cobrar únicamente en la fecha que les corresponde, a fin de evitar aglomeraciones.