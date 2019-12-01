Sube cifra de personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX; ya son 16 víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:33:18

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2025.- A través de sus redes sociales, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, dio a conocer que una persona más falleció tras el accidente de la pipa de gas LP que ocurrió en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, por lo que ya son 16 las víctimas mortales.

“Lamentablemente, durante esta madrugada falleció una persona…” expresó.

De acuerdo a la información, el paciente fue atendido en el Hospital Regional del ISSSTE “Gral. Ignacio Zaragoza", pero lamentablemente perdió la vida al presentar falla orgánica múltiple.

Por ello, el funcionario externó sus condolencias a los familiares de la víctima, además de que indicó que están en comunicación con ellos.