SSa explica credencialización para Servicio Universal de Salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 12:49:39

Ciudad de México, a 20 de enero 2026.- A partir de marzo comenzará el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo que permitirá identificar a la población y garantizar el acceso a la atención médica en cualquier institución pública del sector.

Lo anterior lo dio a conocer Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México.

Asimismo, el funcionario federal explicó que la credencial contará con dos modalidades: física y digital, y tendrá como propósito principal asegurar el derecho constitucional a la salud, así como facilitar la atención médica sin importar la institución a la que esté afiliada la persona.

De igual forma, detalló que la credencial permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas.

Además, García Dobarganes indicó que la versión física podrá portarse como identificación, mientras que la versión digital estará disponible a partir del mes de abril mediante una aplicación móvil, lo que permitirá mantener la información actualizada en tiempo real y acceder a los servicios aun cuando no se tenga el plástico a la mano.

La credencial incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, así como dos códigos QR. Estos permitirán validar la derechohabiencia, conocer la institución a la que se está afiliado y ubicar la unidad médica más cercana.