SRE transparentará información sobre solicitudes de extradición de Estados Unidos

SRE transparentará información sobre solicitudes de extradición de Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 16:58:48
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Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que hará pública la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos, en atención a las peticiones de acceso a la información.

A través de un mensaje en redes sociales, la dependencia señaló que la medida se llevará a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, mencionó que las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales permanecerán reservadas, debido a la naturaleza confidencial de esos documentos.

Finalmente, la Cancillería afirmó que esta decisión responde a su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas respecto a los procedimientos de extradición solicitados por el gobierno de Estados Unidos.

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