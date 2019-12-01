SRE destaca “colaboración histórica” bilateral entre México y EEUU en materia de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 12:50:32

Ciudad de México, a 14 de marzo 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha alcanzado “niveles históricos de colaboración”, bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que esta coordinación bilateral ha permitido enfrentar retos comunes como el tráfico de drogas y armas, en beneficio de ambas naciones.

Asimismo, la Cancillería indicó que el intercambio de información e inteligencia, sumado a acciones del Gabinete de Seguridad, ha derivado recientemente en operativos relevantes contra integrantes del crimen organizado.

En ese sentido, la SRE puso como ejemplo el operativo contra Rubén Oseguera Cervantes, así como la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, identificado como uno de los fugitivos más buscados por el FBI.