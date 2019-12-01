Sostiene llamada telefónica García Harfuch con ministro de Canadá; fortalecerán la seguridad bilateral

Sostiene llamada telefónica García Harfuch con ministro de Canadá; fortalecerán la seguridad bilateral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 19:34:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Canadá, Gary Anandasangaree.

Mediante redes sociales, el titular de la SSPC, detalló que hablaron sobre el fortalecimiento de la seguridad bilateral entre México y Canadá, mediante un diálogo franco y productivo.

“Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá–México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”, escribió Gracía Harfuch.

Mientras que el ministerio de Seguridad Pública de Canadá indicó que la plática se orientó en “el fortalecimiento de la seguridad bilateral y el avance de las prioridades compartidas, incluido el progreso del Plan de Acción Canadá-México”.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por prender pirotecnia, incendio consume árbol de Navidad en Tula, Hidalgo
Localizan el cuerpo de un hombre en un domicilio de la colonia La Tamacua en Uruapan, Michoacán
Se accidenta motociclista en Zamora, Michoacán; resultó herido
Salvador Escalante, Michoacán: Accidente vehicular en la Siglo XXI, deja una persona sin vida y un herido 
Más información de la categoria
Sheinbaum rompe récord… de policías asesinados: Suman 426 uniformados abatidos en el “segundo piso de la 4t”; Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, los más violentos 
Es vinculado a proceso el exsecretario de Educación de Sonora
Golpe al crimen en Michoacán: rescatan a dos secuestrados y detienen a tres sujetos armados tras operativos militares
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Comentarios