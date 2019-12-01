Sostiene llamada telefónica García Harfuch con ministro de Canadá; fortalecerán la seguridad bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 19:34:29

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Canadá, Gary Anandasangaree.

Mediante redes sociales, el titular de la SSPC, detalló que hablaron sobre el fortalecimiento de la seguridad bilateral entre México y Canadá, mediante un diálogo franco y productivo.

“Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá–México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”, escribió Gracía Harfuch.

Mientras que el ministerio de Seguridad Pública de Canadá indicó que la plática se orientó en “el fortalecimiento de la seguridad bilateral y el avance de las prioridades compartidas, incluido el progreso del Plan de Acción Canadá-México”.