Sorprende sismo mañanera de Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:16:57
Ciudad de México, 2 de enero del 2025.- La conferencia matutina tradicional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se vio interrumpida por la alerta sísmica luego de registrarse un temblor de 6.5 grados de manera preliminar en el estado de Guerrero.

Sheinbaum Pardo se encontraba respondiendo cuestionamientos de la prensa cuando empezó a sonar la alerta sísmica, por lo que fue evacuado el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Dicho temblor se sintió en la mayoría de la República Mexicana, sin que se reporten daños considerables hasta el momento.

De esta manera, se registró el primer movimiento telúrico en el país en el 2026, a dos días de haber arrancando el año.

CDMX reporta saldo blanco tras sismo; solo incidentes menores en tres puntos
Sheinbaum da primer informe tras sismo de magnitud 6.5 en CDMX
De manera preliminar, sin daños en la Ciudad de México tras sismo en Guerrero: Clara Brugada
Bedolla activa protocolos tras sismo; preliminar, sin daños en Michoacán 
