Sonia Rocha respalda a mujeres periodistas de Querétaro ante denuncias de discriminación

Querétaro, Qro., 23 de marzo de 2026.- La titular de la Secretaría de la Mujer del estado de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, expresó su respaldo a las mujeres periodistas de Querétaro ante los recientes señalamientos de discriminación en el ámbito mediático, y destacó la importancia de visibilizar este tipo de problemáticas como parte de una realidad estructural que enfrentan las mujeres en distintos sectores.

Durante una entrevista, reconoció la organización y la postura asumida por las comunicadoras, al señalar que este tipo de acciones contribuyen a evidenciar situaciones de violencia y desigualdad que persisten en el país.

“Debo reconocer su gran capacidad de integración, de hacer equipo, de visibilizarse, eso nos ayuda en todo; lo que les está pasando a ellas tampoco exime a todas las demás mujeres; los números que ellas refieren son los números que las mujeres en general tenemos en el país”, dijo.

Rocha Acosta subrayó que, de acuerdo con cifras generales, siete de cada diez mujeres han enfrentado algún tipo de violencia, por lo que consideró que lo ocurrido con las periodistas debe analizarse más allá de un caso específico y entenderse como parte de una problemática más amplia.

En este contexto, indicó que desde la Secretaría de la Mujer se han impulsado acciones como el Código 8M y programas de capacitación dirigidos a integrantes de medios de comunicación, con el objetivo de promover un ejercicio informativo con perspectiva de género y lenguaje responsable.

“Qué bueno que hoy esto permite visibilizar que en este sector, como en muchos otros, las mujeres sufrimos violencia; no es un tema aislado, es algo estructural que nos está pasando todos los días y en eso estamos trabajando todas y todos”.

La funcionaria también hizo un llamado a directivos, editores y personal de medios a sumarse a estas estrategias de formación, al considerar que la responsabilidad en la comunicación es un elemento clave para avanzar en la erradicación de la violencia de género.

Reiteró el acompañamiento institucional hacia las mujeres periodistas, al tiempo que reconoció la unidad mostrada ante esta situación y la importancia de continuar generando espacios de colaboración para fortalecer la igualdad y el respeto en el ejercicio profesional.