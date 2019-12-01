Sobrevuelan CDMX tras sismo en Guerrero; no se reportan daños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 01:35:31

Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- Como parte de los protocolos tras un sismo, helicópteros tipo "Cóndores" sobrevuelan la Ciudad de México para verificar si existen daños que pongan en riesgo a la población.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que de manera preliminar no se registraron daños en la capital tras el movimiento telúrico.

No obstante, continúan los recorridos y sobrevuelos para descartar afectaciones.

Cabe destacar que en punto de las 00:42 horas de este viernes se registró un sismo magnitud 5.2 de manera preliminar en el municipio de San Marcos Guerrero, mismo que sería réplica del acontecido el pasado 2 de enero, que también generó la activación de la Alerta Sísmica.

En redes sociales, usuarios acusaron que el nuevo sismo no se sintió y fue más el susto de escuchar la Alarma Sísmica, lo cual los obligó a evacuar sus hogares para estar a salvo.