Sismo magnitud 5.2 en Guerrero activa Alerta Sísmica en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 01:19:06
Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- Un sismo magnitud 5.3 suscitado en San Marcos, Guerrero, sorprendió la madrugada de este viernes al activar la Alerta Sísmica de la Ciudad de México.

El temblor se registró en punto de las 00:42 horas, momento en el que sonaron las alertas en dispositivos móviles, emitidas por el Gobierno de México.

Hasta el momento no se reportan daños tras el movimiento telúrico, según informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras escuchar la alerta, millones de personas en la capital mexicana evacuaron sus hogares, a pesar de que varios ya se encontraban dormidos.

Tras el sismo, se activaron los protocolos correspondientes, tal es el caso del sobrevuelo de la Ciudad de México para verificar que no existan daños estructurales que pongan en riesgo a la población.
 

