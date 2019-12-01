Sismo deja cerca de 400 viviendas con daños en 17 municipios de Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 22:37:18

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de julio de 2026.- A cuatro días del sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 17 de julio, las autoridades de Chiapas mantienen las labores de evaluación en las zonas afectadas, donde hasta este lunes se contabilizan cerca de 400 viviendas con algún tipo de daño distribuidas en 17 municipios de la entidad.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que, del total de viviendas afectadas, 22 fueron catalogadas como inhabitables y una más colapsó por completo. Además, el movimiento telúrico ocasionó daños en tres hospitales y una unidad médica. En la Jurisdicción Sanitaria número VIII también se reportaron afectaciones en dos casas de salud y dos unidades del IMSS-Bienestar.

Los municipios con daños en infraestructura son Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.

En el sector educativo, el balance preliminar señala afectaciones en 25 planteles escolares, además de daños en otros 25 inmuebles públicos.

El Gobierno de Chiapas indicó que, a través de las distintas dependencias estatales, continúan las inspecciones y la evaluación estructural de los inmuebles afectados, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y definir las acciones de atención y recuperación en las comunidades impactadas.