Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 11:19:11

Baja California Sur, Cabo San Lucas, a 26 de noviembre de 2026.- En la mañana de este jueves 26 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5.7 en el océano Pacífico, a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte del SSN el movimiento telúrico ocurrió a las 9:26:43 horas, tiempo del centro de México, y tuvo una profundidad de 7 kilómetros. Su epicentro se localizó en las coordenadas 19.90 grados de latitud norte y -109.42 grados de longitud oeste.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar una evaluación preliminar de la zona.

Hasta el momento no se tienen reportes de daños materiales ni de personas lesionadas a causa del sismo.