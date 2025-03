Sindicatos michoacanos se unen para la defensa de los derechos laborales

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo del 2025.- Líderes sindicales anunciaron la Unión de Sindicatos de Michoacán, organización de trabajadores que busca proteger los derechos laborales de los sindicalizados ante las recientes reformas que se han vivido en lo local y lo federal.

Eduardo Tena Flores, líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Michoacana (SUEUM), señaló que este es un gran esfuerzo para luchar en favor de los trabajadores que han sido relegados por la clase política. Enfatizó que hay graves problemas a partir del intento de dividir a los sindicatos, por lo que han decidido unirse y luchar en conjunto.

Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la DIII-6, manifestó su solidaridad a los trabajadores de la Universidad Michoacana ante la reforma que fue aprobada el pasado viernes, de la misma manera, enfatizó que como unión de trabajadores rechazan cualquier negociación que realice su líder nacional al ser Senador de la República, pues no se puede ser juez y parte.

Antonio Ferreyra Piñón, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), apuntó que sigue el rechazo al pago al 100% en tarjeta bancaria en las ventanillas de finanzas, por lo que hizo un llamado a que abogados puedan ampararse para tener la oportunidad de pagar en efectivo, así como implementar el gobierno digital de manera gradual.

Adelantó que era necesario que las fuerzas sindicales se unieran para exigir a los gobiernos el respeto a los trabajadores; asimismo, subrayó que de ser necesario salir a las calles a manifestarse y tomar oficinas, habrán de hacerlo.

José Martínez Pasalagua, líder del sindicato de transportistas, enfatizó que no hay revisiones del transporte irregular en las calles del estado, además de que, consideró, no hay inversión real al transporte público aparte del teleférico y metrobús, que, dijo, solo traerán deuda pero no serán útiles.

Añadió que la creación del Instituto del Transporte (ITransporte)

Jesús Alfaro Jiménez, Secretario Técnico de gestión de la sección XVII de la CNTE, enfatizó que se pide una jubilación íntegra por años de servicio por salarios íntegros y no por afores como marca la reforma a la Ley del ISSSTE, la derogación de la Ley del USICAMM.

Edmundo Vieyra, del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, apuntó que la reforma laboral ha hecho que sigan las contrataciones con el mismo presupuesto y que con la implementación de la reforma al Poder Judicial se tiene en la incertidumbre para los trabajadores.