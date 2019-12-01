Sin justificación: Gobierno federal desestima paro y advierte afectaciones por bloqueos este 6 de abril

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 20:48:18

Ciudad de México, a 05 de abril de 2026.- El Gobierno de México aseguró que no existen razones que justifiquen las movilizaciones y posibles bloqueos carreteros anunciados por algunas organizaciones del campo y del transporte para este lunes 6 de abril, y advirtió sobre afectaciones a terceros.

De acuerdo con autoridades federales, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sostenido mesas de diálogo con productores agrícolas desde finales de 2025, con el objetivo de atender sus demandas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado reuniones para dar solución a la problemática derivada de la baja en los precios internacionales de los granos básicos. Como parte de estas acciones, se han destinado 3,412 millones de pesos en apoyos directos a más de 40,910 productores, sin que —según el Gobierno— se haya negado respaldo a ningún beneficiario.

Asimismo, se informó que existen acuerdos en beneficio de productores de Sinaloa para la próxima cosecha, lo que ha contribuido a que la mayoría de las organizaciones haya decidido no sumarse a las protestas.

En el caso del sector transportista, se han llevado a cabo reuniones con la participación de la Guardia Nacional para atender temas de seguridad en carreteras, así como inquietudes relacionadas con trámites administrativos.

Pese a estos avances, algunas organizaciones mantienen su intención de movilizarse. El Gobierno federal reiteró que continuará privilegiando el diálogo y dará seguimiento puntual a cualquier manifestación que se presente durante la jornada.