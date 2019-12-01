Sin evidencias de disparos contra agentes de EEUU, dice Sheinbaum

Sin evidencias de disparos contra agentes de EEUU, dice Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 14:19:38
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Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su Administración no cuenta con evidencia de que se hayan realizado disparos desde territorio nacional contra elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, tal y como denunció el embajador Ronald Johnson.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que Washington notificó por escrito sobre la presunta agresión y que la República Mexicana solicitó todas las pruebas disponibles.

Además, la jefa del Ejecutivo federal indicó que ningún integrante de la Guardia Nacional ni de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina ha detectado disparos desde el lado mexicano de la frontera.

En la previa el diplomático estadounidense mencionó que su embajada colabora con las fuerzas mexicanas desplegadas en la zona donde presuntamente atacaron a los agentes.

No obstante, la presidenta Sheinbaum indicó que, a pesar de la falta de pruebas, las autoridades de ambos países acordaron realizar operaciones espejo como medida preventiva.

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