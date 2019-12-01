“Si tenemos definido a quien hay que detener en Michoacán”: Harfuch evita dar nombres de líderes criminales

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dejó en claro que el Gabinete de Seguridad tiene identificados a los generadores de violencia en el estado de Michoacán, por lo que se va por su captura, aunque evitó dar nombres para no entorpecer los procesos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch destacó que el Plan Michoacán por la paz y la justicia incluye la captura de líderes criminales de la región.

“Sí, por supuesto. Si hay líderes, algunos que cuentan con órdenes de aprehensión, otros que están en proceso de que se obtengan estas órdenes de aprehensión”, declaró.

“Lo primero en una estrategia o plan como el de Michoacán, en materia de seguridad, es identificar quiénes son los generadores de violencia. Eso se hizo previamente en el Gabinete de Seguridad, hay algunas detenciones que se han realizado y si tenemos definido a quién a quien hay que detener”, sentenció sobre el tema el titular de la SSPC.