Si no hay agua, no debe haber cobro completo: Barragán propone bonificación en recibos en Morelia

Si no hay agua, no debe haber cobro completo: Barragán propone bonificación en recibos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:15:52
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Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán presentará en la siguiente sesión una iniciativa de ley para que las familias reciban una bonificación o descuento en su recibo de agua cuando el servicio se interrumpa por más de siete días consecutivos por responsabilidad del organismo operador.

El legislador explicó que en muchas colonias de Morelia las familias pasan días e incluso semanas sin recibir agua potable, mientras que el recibo del servicio llega puntualmente.

“Hay algo profundamente injusto para cualquier familia, pagar por un servicio que no recibe. El acceso al agua es un derecho humano, no un lujo ni un privilegio”, señaló Barragán.

La propuesta plantea que, cuando se registre una interrupción total del servicio por más de siete días consecutivos, las personas usuarias puedan solicitar una bonificación proporcional en su recibo, o bien que esta compensación se aplique de oficio cuando el propio organismo operador tenga registro de la falla.

El diputado cuestionó el uso de recursos del organismo operador para promocionar la imagen de su director, mientras persisten problemas graves en la red hidráulica.

“El dinero del agua debe usarse para garantizar agua, no para promocionar a funcionarios. Primero debe resolverse el problema del servicio”, afirmó.

Finalmente, Barragán destacó que esta iniciativa busca establecer una relación justa entre lo que se cobra y el servicio que realmente se presta, fortaleciendo la confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

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