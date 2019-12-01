"Si las mujeres nos unimos, no hay nada que nos detenga", destaca Sheinbaum desde Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, a 24 de octubre de 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió con la meta de entrega de 56 mil 500 créditos de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para que mujeres de la entidad puedan ampliar o abrir negocios.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser y para ello es la facilidad de estos créditos, un crédito a la palabra, sin intereses, que permite ampliar el negocio donde estemos, iniciar un pequeño negocio con la capacitación del FINABIEN y todo el apoyo que se requiera. Así que me da mucho gusto que hoy estemos cerrando este ciclo en Michoacán de más de 50 mil mujeres que están recibiendo su crédito a la palabra”, destacó desde la Unidad Deportiva Apatzingán.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la palabra es fundamental para los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque significa confianza en el pueblo de México, ya que el pueblo es quien manda.

Agregó que, además de la entrega de créditos FINABIEN, el Gobierno de México construye dos nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en Apatzingán, un centro deportivo México Imparable y un Centro LIBRE para las mujeres para profundizar la Transformación en la entidad.

La directora de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, informó que en dos años del Segundo Piso de la Cuarta Transformación suman más de 110 mil créditos a la palabra entregados en todo el país, con una inversión de mil 800 millones de pesos (mdp), de los cuales más de la mitad, 56 mil 500, se entregaron en Michoacán y hoy concluyó la entrega con los últimos 551 financiamientos.

El director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, detalló los avances de los tres Planes de Justicia para los pueblos originarios de la entidad, con una inversión de 4 mil 111 mdp para el Plan de Justicia del pueblo P'urhépecha; 745 mdp para el Plan de Justicia del pueblo Nahua, y mil 154 mdp para el Plan de Justicia de los pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda. Destacó que en cumplimiento al compromiso 24 del Gobierno de México se han entregado en Michoacán 5 mil 588 créditos a la palabra a mujeres artesanas p'urhépechas, mazahua, otomí y matlatzinca o pirinda con una inversión de 135 mdp.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció la visita de la Presidenta en el mes del 212 aniversario de la Constitución de Apatzingán, que sentó las bases para la defensa de la soberanía nacional que hoy defiende la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

La beneficiaria de crédito a la palabra, Abizag Sánchez Espinoza, agradeció a la mandataria por cumplir con este compromiso que le permitirá a las mujeres michoacanas mantener a sus familias con el producto de su esfuerzo.