Sheinbaun destaca disminución en percepción de inseguridad en las localidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:54:41

Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la gente se siente más segura en sus colonias, ya que la percepción de inseguridad en localidades disminuyó casi un 15 por ciento, al pasar de 50.6 por ciento en 2019 a 35.9 en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI.

“Yo veo esto y quiere decir que la gente en su colonia se siente más segura. ¿Cómo no va a estar uno contento con estos resultados? La gente en su colonia pasó hace 8 años, de la mitad decir que estaban inseguros a hoy el 35.9 y va la tendencia hacia la baja".

“Y los trenes van bien, y las carreteras van bien, y los proyectos de agua van bien. Y la gente está contenta. Tienen una percepción de que las cosas van bien, lo económico ahí va con las dificultades por los aranceles. Entonces vamos muy bien”, puntualizó en la conferencia matutina.

Además destacó que la ENVIPE revela que la percepción de inseguridad en municipios bajó de 70.5 por ciento en 2019 a 60.9 por ciento en 2026.

Asimismo, felicitó a las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, por ayudar a que en dos años de Gobierno disminuyera a la mitad el número de homicidios dolosos.

“Estamos cerrando septiembre con 40 homicidios diarios en dos años. Yo realmente felicito al Gabinete de Seguridad. Imagínense, dos años bajamos a la mitad los homicidios dolosos, y prácticamente todos los delitos están disminuyendo”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.