Sheinbaum y gobernadores acuerdan homologación del abuso: "no están solas", reitera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:47:47
Ciudad de México, a 25 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que firmará un acuerdo con las gobernadoras y los gobernadores de las 32 entidades para la homologación del abuso.

“Hoy firmamos un compromiso, de todos los gobernadores y gobernadoras, para apoyar, defender a las mujeres. Decir que no están solas y el compromiso de homologación de todas las leyes en cada entidad de la República”, dijo la primera gobernante de la República Mexicana.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la mandataria mexicana reiteró ante medios de comunicación que, las mujeres mexicanas “no están solas”.

Cabe señalar que durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada de las mujeres que forman parte de su gabinete, así como de otras invitadas.

