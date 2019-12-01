Sheinbaum viaja a España para solucionar diferencias con aquel país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 08:07:24

Ciudad de México, 17 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este viernes una visita a España con la intención de retomar el diálogo y superar la tensión diplomática que ha marcado la relación entre ambos países en los últimos años.

El distanciamiento se originó en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la Corona española con la solictidu de una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista y la época colonial, petición que no obtuvo respuesta por parte de Madrid.

En declaraciones recientes, Sheinbaum señaló que su viaje busca abrir una nueva etapa en la relación bilateral.

“Es momento de seguir dialogando”, expresó, al tiempo que adelantó que su agenda incluirá encuentros en Barcelona, donde también abordará temas internacionales como la necesidad de promover la paz mundial.

Esta visita representa la primera de un mandatario mexicano a España desde 2018, cuando acudió Enrique Peña Nieto, lo que refleja el enfriamiento que han tenido los vínculos entre dos naciones con lazos históricos, económicos y culturales.

La relación alcanzó uno de sus momentos más tensos en octubre de 2024, cuando Sheinbaum decidió no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión.

En respuesta, el gobierno del presidente Pedro Sánchez optó por no enviar representación oficial, en un hecho inédito en la relación diplomática entre ambos países.

Con este viaje, el gobierno mexicano busca reactivar la comunicación y encaminar la relación hacia una etapa de reconciliación.