Sheinbaum viaja a China para representar a México en el foro APEC 2026

Sheinbaum viaja a China para representar a México en el foro APEC 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 09:35:00
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Shenzhen, China, 15 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a Shenzhen, China, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), donde representará al país y sostendrá reuniones con empresarios de las naciones integrantes.

 

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que su agenda contempla encuentros con representantes del sector empresarial de los países miembros, como parte de las actividades de este foro internacional.

 

Sheinbaum también anunció que participará a distancia en la conferencia de prensa matutina para informar sobre los avances y resultados de su visita.

 

El encuentro reúne a representantes de las economías de la región Asia-Pacífico para abordar temas de cooperación económica y comercial.

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