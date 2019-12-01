Sheinbaum solicita al Senado ingreso de tropas de EEUU para adiestramiento previo al Mundial

Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Senado de la República que permita ingresar al país a elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el objetivo de que participen en un ejercicio adiestramiento de cara al Mundial de Futbol 2026.

En el documento turnado a la Comisión de Marina para su dictamen, se contempla la entrada de 35 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quienes participarán en el evento denominado “SOF 32”, el cual fue llamado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Dicho encuentro se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Marina entre el 3 de abril al 1 de mayo de 2026, y está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Dicho ejercicio tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes”, destacó la Cámara Alta en un comunicado.