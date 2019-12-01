Sheinbaum solicita al Senado ingreso de tropas de EEUU para adiestramiento previo al Mundial

Sheinbaum solicita al Senado ingreso de tropas de EEUU para adiestramiento previo al Mundial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 07:58:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Senado de la República que permita ingresar al país a elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con el objetivo de que participen en un ejercicio adiestramiento de cara al Mundial de Futbol 2026.

En el documento turnado a la Comisión de Marina para su dictamen, se contempla la entrada de 35 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quienes participarán en el evento denominado “SOF 32”, el cual fue llamado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Dicho encuentro se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Marina entre el 3 de abril al 1 de mayo de 2026, y está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Dicho ejercicio tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes”, destacó la Cámara Alta en un comunicado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen dos por delitos contra la salud, tras cateos en El Marqués, Querétaro
Explota gasera en Chalco, Estado de México
Denuncian presunto abuso policial en Coyoacán contra joven jardinero
Joven pierde la vida al ser arrollado por el tren en Tlalnepantla, Estado de México
Más información de la categoria
“Vamos a casa”: La madre buscadora Ceci Flores asegura haber hallado los restos de su hijo tras casi 7 años de búsqueda
Aprobados en encuesta, reprobados en la realidad: la paradoja de los alcaldes de Uruapan, Zamora y Zacapu, municipios gobernados por el caos
¿Qué es “incel”? La oscura subcultura digital ligada al adolescente que asesinó a dos profesoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Investiga la FGR el robo de una pipa de PEMEX que transportaba más de 31 mil litros de combustible en la localidad de Capácuaro en Uruapan, Michoacán
Comentarios