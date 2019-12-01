Sheinbaum solicita a EEUU extradición de dos involucrados en Caso Ayotzinapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 10:46:49
Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó al jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

“Son sobre el Caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas que se está solicitando su extradición y se lo comenté personalmente al Secretario del Departamento de Estado”, dijo la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal se limitó a informar sobre la solicitud, pero no dio los nombres de los señalados.

Las declaraciones de la gobernante se dan días después de que familiares de los 43 normalistas desaparecidos lamentaran la falta de “avances sustanciales” en la investigación, tras la reunión ocurrida en agosto pasado.  

