Sheinbaum se reunirá con el alto comisionado de la ONU

Sheinbaum se reunirá con el alto comisionado de la ONU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 09:20:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en las próximas semanas se reunirá con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que sostendrán un encuentro para hablar principalmente del informe que difundió el Comité de Desaparición Forzada sobre la situación de personas desaparecidas en el país.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que, aunque su administración mostró su rechazo a la investigación del organismo internacional, no significa que no tengan comunicación con el mismo.

“En el informe plantean algunos apoyos de coordinación, etcétera. (Hay que) tomar, digamos, la parte importante del informe hacia el gobierno de México, que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos. Informarles lo que se está haciendo en el tema de desaparecidos: cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para poder garantizar la atención integral, la justicia y la verdad en todos los casos”, comentó la gobernante.

En ese contexto, indicó que ya se conformó un grupo integral con las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, que se ha dedicado a revisar el informe en su conjunto y a estructurar los argumentos que se le presentarán al alto comisionado de la ONU.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre detenido en flagrancia por abuso sexual contra una niña de 10 años, es vinculado a proceso
Confirma Harfuch que desapariciones del alcalde de Taxco y su papá están ligadas a grupo michoacano
Aprehenden a alias “La Chuya”, presunta homicida de una mujer en el municipio de Yurécuaro, Michoacán 
Ultiman a trailero en Uruapan, Michoacán; se presume fue un intento de asalto
Más información de la categoria
¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen
“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum exige aclaraciones por muertes de migrantes mexicanos en centros del ICE
Alumnos de FES Cuautitlán paran clases y protestan por asesinato de estudiante
Comentarios