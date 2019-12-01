Sheinbaum se reunirá con el alto comisionado de la ONU

Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en las próximas semanas se reunirá con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que sostendrán un encuentro para hablar principalmente del informe que difundió el Comité de Desaparición Forzada sobre la situación de personas desaparecidas en el país.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que, aunque su administración mostró su rechazo a la investigación del organismo internacional, no significa que no tengan comunicación con el mismo.

“En el informe plantean algunos apoyos de coordinación, etcétera. (Hay que) tomar, digamos, la parte importante del informe hacia el gobierno de México, que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado y con todos los organismos relacionados con derechos humanos. Informarles lo que se está haciendo en el tema de desaparecidos: cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para poder garantizar la atención integral, la justicia y la verdad en todos los casos”, comentó la gobernante.

En ese contexto, indicó que ya se conformó un grupo integral con las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, que se ha dedicado a revisar el informe en su conjunto y a estructurar los argumentos que se le presentarán al alto comisionado de la ONU.