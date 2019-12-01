Sheinbaum se reúne con empresarios nórdicos en Palacio Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:50:34

Ciudad de México, a 10 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con una delegación de 80 empresarios de países nórdicos en Palacio Nacional.

Los representantes de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca entraron a la sede presidencial por la puerta de Moneda número 3 y fueron llevados al Salón Tesorería.

Previamente fueron recibidos por el titular de la Cancillería, Juan Ramón de la Fuente, quien resaltó la relación económica entre la República Mexicana y la región del norte de Europa, la cual tiene un valor de más de 5 mil millones de dólares al año.

Cabe señalar que las y los inversores se han reunido en los últimos días con autoridades y personas de negocios en el país, para explorar oportunidades de inversión, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es de mencionar que entre las empresas representadas en la reunión está las multinacionales Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca.