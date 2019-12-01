Sheinbaum se pronuncia tras sismo de 7.4 que sacudió Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 10:18:35

Tulum, Quintana Roo, a 17 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció tras los múltiples sismos, entre ellos uno de magnitud 7.4, que sacudieron el estado de Chiapas.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana aseguró que ya se puso en contracto con los gobierno de Chiapas y Tabasco y mencionó que hasta el momentio no se reportan daños notorios.

"Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.", compartió la jefa del Ejecutivo federal en su cuenta de X.

Igualmente, la gobernante señaló que las autoridades activaron los protocolos de emergencia y recomiendan no acercarse a zonas costeras en las próximas horas, ante el riesgo latente de tsunami.

"La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil.", agregó.