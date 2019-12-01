Sheinbaum se pronuncia sobre el homicidio de Carlos Manzo: "no habrá impunidad", asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 08:21:08

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció de nueva cuenta sobre el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, perpetrado el pasado 1 de noviembre, durante un evento por la celebración del Día de Muertos.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que no habrá impunidad en este caso, el cual sacudió a la sociedad michoacana principalmente.

“Se están haciendo todas las investigaciones (…) como se les menciona a sus familiares, no va a haber impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solo los materiales, sino que en orden esta ejecución,”, aseveró la gobernante.

No obstante, reiteró que “la guerra contra el narco no funcionó”, por lo que reforzarán su estrategia de seguridad en el estado, con prioridad a la atención a las causas.

La guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funciona, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra narco, eso no funcionó, es lo que generó esta violencia”, aseveró la jefa del Ejecutivo federal.