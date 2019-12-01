Sheinbaum se posiciona sobre detención del ex director de Pemex por violencia intrafamiliar

Sheinbaum se posiciona sobre detención del ex director de Pemex por violencia intrafamiliar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:50:47
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Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura sobre la detención y vinculación a proceso de Víctor “N”, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de violencia intrafamiliar contra su esposa, Felicia Jiménez.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria declaró que “ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal hizo referencia al video publicado por la cónyuge del ex funcionario federal y dijo que en la grabación “es evidente que hay violencia por parte de Víctor”.

Hace varios días, Felicia Jiménez compartió un video en el que se puede apreciar que su esposo la agrede física y verbalmente en la sala de su casa, ubicada en Morelos.

Igualmente, acompañó la grabación con una petición de ayuda dirigida a la presidenta Sheinbaum.

Como resultado, la Secretaría de las Mujeres y la gobernante le expresaron su apoyo y la asistieron para que presentará la denuncia correspondiente.

Días después, el ex director de Pemex fue detenido y vinculado a proceso.

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