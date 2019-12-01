Sheinbaum sale en defensa de las Fuerzas Armadas:

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:45:59

Ciudad de México, a 10 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo calificó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), como “grandes instituciones” del Estado mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó la capacidad de los elementos de las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones de inseguridad, combate al crimen organizado o en la disminución de delitos.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que el personal castrense y marino está muy bien preparado y es muy completo.

“No solamente su preparación militar, lo que significa ser una soldada, un soldado o los alto mandos, sino lo completos que son como ciudadanos. Los mejores ingenieros militares, los mejores médicos. Su capacitación no solo para enfrentar una situación de inseguridad o de combate al crimen, disminución de delitos”, explico la gobernante.

De igual forma, la presidenta Sheinbaum indicó que el Plan DN-III, que implementa en el Ejército mexicano en situaciones de emergencia, es un ejemplo mundial y en donde los militares arriesgan su vida para proteger a la población.