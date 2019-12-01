Sheinbaum revela invitados a ceremonias de fiestas patrias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 10:48:30
Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer quiénes serán los invitados a las ceremonias con motivo de las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana detalló que para el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, solo habrá una ceremonia austera con los miembros de su Gabinete legal.

“De los invitados, va a ser una ceremonia muy austera, muy, muy austera, esencialmente va a ser el Gabinete, el Gabinete legal”, expuso la gobernante.

Por otra parte, comentó que para el Desfile Militar del día 16 de septiembre se recibirá a embajadores, así como representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, entre otras personas.

Cabe mencionar que la presidenta Sheinbaum encabezará por primera vez el Grito de Independencia y el Desfile Militar.

