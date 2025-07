Sheinbaum responde a Lichtman: "yo no hablo con abogados de narcotraficantes” ni criminales, asevera

Ciudad de México, a 25 de julio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respondió a Jeffrey Lichtman, miembro del la defensa de Ovidio Guzmán López, y dijo que ella no habla con “abogados de narcotraficantes, ni narcotraficantes”.

Lo anterior, luego de que el litigante estadounidense lanzó nuevas declaraciones sobre la insistencia del gobierno federal de que Estados Unidos les envíe información sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para” de pedir su regreso”, dijo el defensor de “El Ratón”, líder de “Los Chapitos”, quien aceptó un trato de culpabilidad en Chicago, Illinois.

Además, semanas antes, Lichtman acusó a la jefa del Ejecutivo federal de actuar como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

Como consecuencia, Sheinbaum calificó las declaraciones del litigante estadounidense como “irrespetuosas” hacia la investidura presidencial y anunció una demanda contra el abogado de Ovidio Guzmán, por difamación.