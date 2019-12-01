Carambola en el libramiento Noreste, deja a tres personas heridas en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:29:01
El Marqués, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- La mañana de este martes, servicios de emergencias se movilizaron al libramiento Noreste, en donde se reportó un aparatoso accidente entre varios vehículos.

Fue a la altura de Ciudad Maderas, en el municipio de El Marqués, en donde se registró la colisión de un tráiler contra tres vehículos, de los cuales, uno quedó destrozado.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron los rescatistas para los primeros auxilios, quienes al llegar, valoraron a tres personas, y realizaron el traslado al hospital a dos de ellas.

La zona fue abanderada por parte de las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente que dejó severos daños y colapsada la vialidad.

Noventa Grados
