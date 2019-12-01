Identifican a hombre asesinado el lunes en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:48:05
Uruapan, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Como Fernando H., de 48 años, de oficio albañil, fue identificado el hombre que fue asesinado la noche del lunes en su domicilio de la colonia San Rafael, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Como oportunamente se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche de ayer, un hombre fue ultimado a tiros en un domicilio de la calle Isabel la Católica de la referida colonia.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como Fernando H., de 48 años, de oficio albañil.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.

Noventa Grados
