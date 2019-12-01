Muere trailero al accidentarse en la autopista de Occidente

Muere trailero al accidentarse en la autopista de Occidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 12:39:48
Maravatío, Michoacán, 10 de marzo del 2026.- El chofer de un tráiler, perdió la vida luego de que, por accidente, cayera de lo alto de un puente con su camión, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente) en este municipio.

Al reparto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida carretera, en el tramo Maravatío-Zinapécuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron accidentado un tráiler y dentro de este el cuerpo sin vida del chofer.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quiera dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

