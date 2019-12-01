Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2026.- La defensa de la soberanía nacional y el rechazo a cualquier intervención externa marcaron el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, donde aseguró que su gobierno no permitirá subordinaciones a intereses extranjeros ni a grupos que buscan recuperar privilegios.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria sostuvo que el país es libre, independiente y democrático, por lo que descartó que su administración actúe bajo las órdenes de otros gobiernos o de sectores de poder. También afirmó que la transformación política que encabeza tiene como respaldo a la mayoría de la población, particularmente a quienes históricamente han sido relegados.

Sheinbaum señaló que los intentos por debilitar a su gobierno mediante desinformación, violencia o presiones externas no cambiarán el rumbo de su administración, y reiteró que su compromiso es con el pueblo mexicano.

En materia electoral, advirtió que quienes busquen desacreditar los comicios de 2027 volverán a fracasar, pues aseguró que la próxima jornada electoral será un ejercicio de respeto a la voluntad ciudadana. En su mensaje, recordó las luchas contra los fraudes electorales y reivindicó figuras históricas como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa.