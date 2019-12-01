Sheinbaum reconoce labor de misión humanitaria mexicana tras apoyo a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 18:52:00

Zumpango, Estado de México, a 10 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de bienvenida al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", integrado por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, luego de concluir su participación en las labores de auxilio a la población afectada por los sismos en Venezuela, donde realizaron acciones de búsqueda, rescate, atención médica y entrega de ayuda.

Durante el acto, realizado en el Centro Estratégico Militar de Acopio, ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, la mandataria destacó que el contingente representó el espíritu solidario de México al brindar apoyo a un país hermano en momentos de emergencia.

"Ustedes mostraron el verdadero rostro de México: un México solidario, fraterno y profundamente humanista; un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca", expresó.

El agrupamiento estuvo conformado por 264 elementos y 18 binomios caninos, quienes, en coordinación con autoridades venezolanas, lograron rescatar con vida a dos personas y dos perros, además de recuperar los cuerpos de 92 víctimas. También participaron en labores de búsqueda, recuperación de zonas afectadas y atención médica.

Como parte de la misión, México estableció un puente aéreo con ocho vuelos para trasladar 20 toneladas de despensas, medicamentos, artículos de limpieza y herramientas. A ello se sumó el envío, por vía marítima desde el puerto de Veracruz, de 50 toneladas adicionales de ayuda humanitaria mediante dos embarcaciones de la Secretaría de Marina.

Asimismo, fueron enviadas ocho plantas industriales generadoras de energía eléctrica, equipadas con tecnología fotovoltaica y de combustible, capaces de iluminar áreas de hasta cinco mil metros cuadrados cada una.

En materia de salud, especialistas del Ejército practicaron una cirugía de emergencia a un integrante de las Fuerzas Armadas venezolanas con apendicitis, además de otorgar 2 mil 59 consultas médicas, brindar primeros auxilios y distribuir más de 13 toneladas de medicamentos entre la población afectada.

Durante la ceremonia, Sheinbaum entregó reconocimientos a los integrantes del agrupamiento y recibió una carta de agradecimiento de la presidenta de Venezuela, así como la Presea Héroe de Venezuela de Primera Clase, máxima distinción otorgada por ese país al Gobierno de México por su labor humanitaria.

La mandataria subrayó que rescatar una vida representa uno de los actos más nobles de solidaridad y afirmó que la misión también envió un mensaje al mundo sobre la importancia de la cooperación internacional y el apoyo entre naciones.

Asimismo, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la capacidad de una nación también se refleja en su disposición para ayudar a otros pueblos. Recordó que, desde 1996, el componente internacional del Plan DN-III-E ha participado en 98 misiones de ayuda humanitaria en 30 países.

El mando militar informó además que, por instrucción presidencial, la Fuerza Aérea Mexicana incorporará dos aeronaves C-130 Super Hércules con capacidad para transportar hasta 21 toneladas de carga cada una, con el propósito de fortalecer futuras operaciones de asistencia.

Durante el evento también se dio a conocer que el gobierno venezolano entregó a México a la perrita Laika, que será incorporada al Ejército Mexicano. Además, dos integrantes de Protección Civil de Venezuela acudirán al país para capacitarse con personal militar mexicano en tareas de búsqueda y rescate, junto con dos binomios caninos.

La embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, agradeció el apoyo brindado por el contingente mexicano y aseguró que su presencia llevó esperanza a las comunidades afectadas, al trabajar de manera coordinada con las autoridades y la población venezolana.