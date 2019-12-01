Sheinbaum recibe al presidente de Alemania; se reúnen en Quintana Roo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:51:41

Cancún, Quintana Roo, a 19 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recibió a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier.

De acuerdo con una publicación de la mandataria en redes sociales, la reunión se desarrolló en el Museo Maya, ubicado en Cancún, Quintana Roo.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania y después se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

Según la oficina de la Presidencia de la República, la reunión tuvo como “objetivo estrechar lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión”.

La jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Hacienda, Édgar Amador Zamora; Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, además del embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Por su parte, el presidente de Alemania contó con la compañía de la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.