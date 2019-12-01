Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos económicos y comerciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 12:17:51
Ciudad de México, a 7 de noviembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional, en donde se reunirán con empresarios de ambos países.

En varias de sus conferencias de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que busca fortalecer los lazos comerciales y económicos con esa nación europea; sin embargo, comentó que también le solicitará al líder galo la repatriación de unos códices de alta importancia para la cultura mexicana.

De igual forma, previo a la llegada del presidente francés, la gobernante comentó que la cooperación científica será otro de los temas que se tratará en la reunión.

En ese sentido, informó que también estarán presentes secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, así como la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

Por otra parte, tras recibir a Macron, la jefa del Ejecutivo federal publicó unas fotografías de la reunión en sus redes sociales, con el mensaje:

“En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos.”

