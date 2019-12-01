Sheinbaum rechaza que haya motivos políticos tras detención de Ernesto Ruffo

Sheinbaum rechaza que haya motivos políticos tras detención de Ernesto Ruffo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 14:19:42
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Tulum, Quintana Roo, a 17 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que existan motivaciones políticas detrás de la detención de Ernesto Ruffi Appel, ex gobernador de Baja California, acusado de huachicol fiscal.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Tulum, Quintana Roo, la mandataria mexicana aseguró que la investigación contra el empresario empezó hace un año aproximadamente.

“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la presidenta explicó que la investigación comenzó tras el hallazgo de varios carros tanque de ferrocarril en Coahuila (norte) que transportaban combustible presuntamente introducido al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.

Lo anterior, según la mandataria, llevó a pesquisas federales que identificaron a la empresa importadora involucrada y establecer vínculos con Ernesto Ruffo Appel.

“La empresa que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa”, expresó.

Además, ante las críticas de miembros de la oposición, la gobernante recordó que en el pasado, el ex presidente panista Felipe Calderón señaló presuntos vínculos de Ruffo con actividades ilícitas.

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