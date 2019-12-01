Sheinbaum reacciona a moción de Perú para considerarla de persona non grata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 11:15:58

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la moción en Perú para declararla como persona non grata.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dejó en claro que no se ha entrometido en asuntos del país sudamericano, pero recalcó que el exmandatario Pedro Castillo vivió un golpe de estado en diciembre de 2022.

“No es una agresión, recibí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de estado”, expuso la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, la gobernante reiteró que pese a esta moción, seguirá el criterio de solidaridad para Castillo Terrones.

“Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, en este caso como en el caso de Ecuador de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra Embajada, nosotros mantenemos el mismo criterio”, sentenció la presidenta Sheinbaum.