Sheinbaum reacciona a aprobación del Plan B sin revocación de mandato

Ciudad de México, a 26 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en el Senado de la República.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que la eliminación de la Revocación de Mandato en el proyecto es “mala para el país”.

“Se aprobó lo principal que es disminuir los privilegios, que es la lucha que siempre hemos dado (…) Entonces, esa parte se aprobó, la otra pues ya no se aprobó… Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado, pero bueno, así lo decidieron (los senadores)”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la gobernante consideró algunos partidos tuvieron miedo de que su presencia en la boleta condicionara la elección de 2027.

“Desde mi perspectiva por qué no fue aprobada: pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro pues fueran a tener votos algunos partidos que otros, eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva eso a ellos les dio temor, aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la Revocación de Mandato y otra es la votación constitucional para diputados y presidentes municipales”, argumentó la presidenta Sheinbaum.