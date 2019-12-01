Sheinbaum reacciona a amague del Verde de romper alianza con la 4T en 2027

Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, opinó sobre el amague del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que advirtió que podría romper la alianza que mantiene con Morena de cara a las elecciones de 2027.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que lo importante es que el instituto político ha apoyado las iniciativas del bloque de la Cuarta Transformación (4T) en el Congreso de la Unión, durante los últimos años.

“Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso, y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”, argumentó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante dejó en claro que ella no se meterá en el tema, ya que consideró que le corresponde al partido oficialista definir sus alianzas políticas para los comicios intermedios de 2027.

“Le corresponde a Morena definir sus alianzas para el 2027, y a esa parte ya no nos corresponde a nosotros. No me voy a meter al tema de los partidos políticos, ya no le corresponde a la presidenta”, argumentó la presidenta Sheinbaum.

En la previa, el coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar, indicó en entrevista para el medio, Milenio, que su instituto político pretende ir con sus propios candidatos rumbo a los comicios de 2027.