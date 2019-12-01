Sheinbaum ratifica su postura contra el nepotismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 12:18:58

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró y ratificó su postura en contra de cualquier modalidad de nepotismo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mencionó que también está en contra de que se puedan heredar los cargos entre las familias.

Lo anterior, luego de que el legislador morenista, Saúl Monreal Ávila, mencionó que buscará llegar a la gubernatura del estado de Zacatecas, cargo público que actualmente ocupa su hermano David Monreal Ávila.

Además, la gobernante declaró “Este compañero puede esperar seis años, es muy joven”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal recordó que envió dos iniciativas de reforma electoral para evitar que haya relección pero también para prohibir el nepotismo e impedir que los cargos puedan quedar entre la familia hasta en un cuarto grado.

Igualmente, mencionó que, si bien dichas reformas entraría en vigor en 2030, en Morena se aprobó una reforma estatutaria para que a partir de 2027 entren en vigor esas restricciones dentro del partido.