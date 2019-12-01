Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 21:58:27

Shenzhen, China, a 16 de noviembre de 2026.- La búsqueda de nuevas oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los vínculos comerciales serán parte de la agenda que la presidenta Claudia Sheinbaum desarrollará este martes en China, donde participará en la Cumbre de Líderes Empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria mexicana acudirá al encuentro que tendrá como sede el Centro Internacional de Convenciones de Qianhai, en Shenzhen, donde expondrá ante representantes del sector empresarial las características del Plan México y las oportunidades que ofrece el país para atraer capital extranjero.

En la reunión se espera la participación de más de dos mil invitados provenientes de las 21 economías que integran la APEC, además de representantes de otras 13 economías, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza.

Durante las actividades se abordarán temas relacionados con la inteligencia artificial, la economía digital, la conectividad, el desarrollo sostenible y la transformación tecnológica y ecológica, así como las oportunidades para fortalecer la cooperación económica en la región Asia-Pacífico.

Como parte de su agenda en territorio chino, Sheinbaum también tiene previsto reunirse por la tarde con el presidente de China, Xi Jinping, con quien abordará temas de colaboración económica, científica, tecnológica y ambiental.

Posteriormente, sostendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte de los acercamientos diplomáticos contemplados durante su visita.

La participación de México en este foro también representa una oportunidad para ampliar su presencia en los mercados internacionales, promover sus productos y establecer nuevos acuerdos de cooperación con las economías de la región.